タレントのスザンヌ（39）が20日、自身のインスタグラムを更新。長男の小学校卒業を報告した。10日には自身の日本経済大学の卒業式の様子を公開していたスザンヌ。この日は「息子の小学校卒業式でした」と12歳となった長男の小学校卒業を明かした。「ランドセルをおろす日が来るなんて…ついこの前まで、おっきなランドセルに背負われてるみたいだったのにな」としみじみ。「コロナ禍で迎えた、6月の入学式。当たり前が当た