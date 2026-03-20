¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/03/20¡ÛÍò¤ÎÆóµÜÏÂÌé¤¬3·î19Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£1¿Í¤ÇÈô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤êµ¢¹ñ¤·¤¿¤³¤ÈÅÁ¤¨¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖWBC¡×¤«¤é1¿Í¤Çµ¢¹ñ¤·¤¿¥Ë¥Î¤ÎºÂÀÊ¢¡ÆóµÜÏÂÌé¡¢¥Þ¥¤¥¢¥ß¤«¤é1¿Í¤Çµ¢¹ñ¡Ø¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ù¡Ê°Ê²¼WBC¡Ë¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÆóµÜ¡£3·î18Æü¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Î¥í¡¼¥ó¥Ç¥Ý¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿·è¾¡Àï¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡Ö¤µ¤Æ¤³¤³¤«¤éÆóµÜÏÂÌé¤ÎÂçËÁ