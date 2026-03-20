アクションは物語の大切な一部。『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』（2026年）は、そんなアクション映画の基本を感じさせてくれる映画である。 参考：山粼賢人と胗俊太郎、俳優として今後目指す場所は？初共演から10年の“変化”を語り合う 『ゴールデンカムイ』は、北海道に隠された金塊を巡って、くせ者たちが熾烈な戦いを繰り広げる冒険活劇だ。アイヌの少女アシリパ（山田杏奈）は、彼女と