UEFAヨーロッパリーグは19日、決勝トーナメント1回戦(ラウンド16)の第2戦を終了。準々決勝進出8チームが決定した。日本人組は同日にイングランド遠征メンバー入りが発表されたMF鈴木唯人とFW伊東純也の日本代表対決に。鈴木が所属するフライブルクと、伊東とMF横山歩夢が所属するゲンクの対戦は、フライブルクが5-1で勝利。2試合合計5-2でゲンクを上回り、ベスト8入りを決めた。フル出場の鈴木は1ゴール1アシストの活躍。伊