¼¢²ì³Ø±à¡½Ä¹ºêÀ¾5²óÎ¢¼¢²ì³Ø±àÌµ»àÆóÎÝ¡¢µÈ¿¹¤¬±¦±Û¤¨¤ËÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¡£Åê¼êºäÅÄ¡á¹Ã»Ò±àÁªÈ´¹â¹»ÌîµåÂç²ñÂè2Æü¤Ï20Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç1²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¼¢²ì³Ø±à¤¬21À¤µªÏÈ¤Ç½Ð¾ì¤ÎÄ¹ºêÀ¾¤ò5¡½4¤Ç²¼¤·¤¿¡£¸Þ²ó¤ËµÈ¿¹¤ÎÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¡¢»Í²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤ÎÈ¼ÅÄ¤¬Ç´¤Ã¤Æ¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤Ã¤¿¡£Âè2»î¹ç¤ÏÁ°²ó²¦¼Ô¤Î²£ÉÍ¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤È¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¤¬ÂÐÀï¡£