¡ÖÆüËÜ¤ÏÌá¤Ã¤Æ¤­¤¿¡ÊJapan is back¡Ë¡ª¡×¡£ÊÆÆü¼óÇ¾²ñÃÌ¤Î¤¿¤á½¢Ç¤¸å½é¤á¤ÆË¬ÊÆ¤·¤¿¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤ÎÍ¼¿©²ñ¤ÇÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¤·¤¿¡£19Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢ÊÆ¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ç1»þ´ÖÈ¾¤Û¤É¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò½ª¤¨¤¿¸å¡¢Î¾¼óÇ¾¤ÏÍ¼¿©²ñ¾ì¤Ç¤ª¸ß¤¤¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£¹â»Ô¼óÁê¤ÏÍ¼¿©²ñ¤ÎÁ°¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ò¡Ö¥É¥Ê¥ë¥É¡×¤È¸Æ¤Ó¤Ê¤¬¤é¿Æ¶á´¶¤ò¸Ø¼¨¤·¤¿¤ê¤â¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¼«¿È¤ÎÀ¯¼£Åª¤Ê»Õ¤Ç¤¢¤ê¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¿ÆÌ©¤Ê´Ø·¸