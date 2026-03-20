¡þ¥ª¡¼¥×¥óÀï¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡½¥í¥¤¥ä¥ë¥º¡Ê2026Ç¯3·î19Æü¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥µ¥×¥é¥¤¥º¡Ë¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎµÆÃÓÍºÀ±Åê¼ê¡Ê34¡Ë¤¬19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡Ë¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¥º¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ÇWBC¸å½é¤Î¼ÂÀïÅÐÈÄ¡£½é²ó¤Ë¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤òÈïÃÆ¤¹¤ëÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢4²ó2/3¤ò2°ÂÂÇ1¼ºÅÀ2Ã¥»°¿¶3»Íµå¤È¤Þ¤È¤á¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿¡£µÆÃÓ¤Ï½é²ó1»à¤«¤é2ÈÖ¥È¡¼¥Þ¥¹¤ËÄã¤á¤ÎÂ®µå¤ò¤¹¤¯¤¤¾å¤²¤é¤ì¤ÆÃæ±Û¤¨¤ËÈïÃÆ¡£¤½¤ì¤Ç¤â3ÈÖ¥Þ¥ë¥Æ¤ò»°¥´¥í¡¢4ÈÖ¥¸¥§¥ó¥»¥ó¤ò