Í§Ã£°Ê¾åÎø¿ÍÌ¤Ëþ¡¢¤â¤¦°ìÊâ¤ÇÎø¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¤â¡Ä¤È¤¤¤¦Áê¼ê¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤ª¸ß¤¤¤Îº³ºÙ¤Ê¹ÔÆ°¤¬¤­¤Ã¤«¤±¤ÇÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤Ï°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡Ø¥ª¥È¥á¥¹¥´¥ì¥ó¡Ù½÷À­ÆÉ¼Ô¤Ø¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¡ÖÎø¿ÍÌÜÁ°¤À¤Ã¤¿ÃË½÷¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÍýÍ³£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú£±¡Û¹ç¥³¥ó¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤òÁê¼ê¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¡Ö²¿ÅÙ¤«¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤¿Áê¼ê¤Ë¹ç¥³¥ó¤¬¥Ð¥ì¤¿¤é¡¢Í¶¤¤¤¬¤³¤Ê¤¯¤Ê