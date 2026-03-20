秦家荘墓地出土の馬俑。（太原＝新華社配信）【新華社太原3月20日】中国山西省考古研究院は、同省長治市潞州（ろしゅう）区秦家荘村の西側で明の太祖・朱元璋（しゅ・げんしょう）から数えて6代目の子孫、朱胤杊（しゅ・いんしゅん）の家族墓が見つかったと発表した。明代の宗室制度を研究する上で貴重な資料になるという。山西省考古研究院は2025年、長治市、潞州区の文化財部門と合同で秦家荘墓地を発掘し