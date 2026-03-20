·ªÎÓ¸ø±à¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡Ö¿ÅÇ½¡×(2024Ç¯10·î) ¤«¤¬¤ê²Ð¤ò¤¿¤¤¤ÆÌî³°¤Ç±é¤¸¤ëÇ½³Ú¡Ö¿ÅÇ½¡×¤¬¡¢2026Ç¯10·î15Æü¤Ë¹â¾¾»Ô¤Î·ªÎÓ¸ø±à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£·ªÎÓ¸ø±à¤Ç¤Ï2024Ç¯¤Ë23Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¤·¤Æ°ÊÍè¡¢£³Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ ±éÌÜ¤Ï¡¢Ç½¡ÖÁ¥ÊÛ·Ä¿¿¥ÎÅÁ¡×¡¢¶¸¸À¡ÖÇëÂçÌ¾¡×¡¢ÉñÓò»Ò¡Ö¾¾É÷¡×¡¢»ÅÉñ¡ÖãþÇ·ÃÊ¡×¡Ö³ÞÇ·ÃÊ¡×¡Ö¶ÌÇ·ÃÊ¡×¤Ç¤¹¡£ ¿Í´Ö¹ñÊõ¤Î¾®¸ÝÊý¡¦ÂçÁÒ¸»¼¡Ïº¤¬¡ÖÁ¥ÊÛ·Ä¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Æ±¤¸¤¯¿Í´Ö¹ñÊõ¤ÎÍ§»Þ¾¼À¤¤¬¡Ö¾¾É÷¡×