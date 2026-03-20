©ABCテレビ 山下幸輝率いる5人組ボーイズグループWILD BLUEが、地上波初レギュラーで挑むエンターテインメント・トークバラエティ番組『WILD BLUEのわぶっていきましょう！』。2025年10月に放送スタートしてから、数々のゲストとともにトークや挑戦企画でわぶってきた5人が、番組初となるイベント『ライブでもわぶっていきましょう！』を3月22日に大阪城音楽堂で開催！さらに、WI