¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2025－26 SEASON¡×B2¥êー¥°Àï¤ÏÁ°Àá¤ÇÊ¡Åç¥Õ¥¡¥¤¥äー¥Ü¥ó¥º¤¬¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B2 PLAYOFFS 2025－26¡×¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£º£Àá¤â°¦É²¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ð¥¤¥­¥ó¥°¥¹¤¬4¤ÄÌÜ¤Î¥¤¥¹¤òÁÀ¤¤¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¥«ー¥É3°Ì¤Ç¥Þ¥¸¥Ã¥¯ÂÐ¾Ý¥¯¥é¥Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¼¥Õ¥¡ーÊ¡²¬¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤ËÎ×¤à¡£¤·¤«¤·¡¢1»î¹ç¤Ç¤âÍî¤È¤¹¤È¿À¸Í¥¹¥Èー¥¯¥¹¤¬À¾ÃÏ¶èÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤ë²ÄÇ½À­¤â