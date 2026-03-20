前節でPO進出を決めた福島【(C) B.LEAGUE】 「りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON」B2リーグ戦は前節で福島ファイヤーボンズが「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025－26」進出を決めた。今節も愛媛オレンジバイキングスが4つ目のイスを狙い、ワイルドカード3位でマジック対象クラブとなっているライジングゼファー福岡との直接対決に臨む。しかし、1試合でも落とす