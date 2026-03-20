3月は旅立ちの季節。引越し先に合わせて、家具や家電を選んでいる人も多いと思いますが、引越しで意外と多いのが「家具が入らない」問題です。きっちり採寸しておかないと、後悔することに……。そこで今回は、【公式】自衛隊東京地方協力本部(@tokyo_pco)のポストから、「サイズをぴったり測る方法」を紹介します。家具サイズ失敗の共通点新生活や引っ越しで意外と多いのが「家具が入らない」問題🥲. 原因はほとんどが事前