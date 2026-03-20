「ちいかわ」初のスマホアプリ『ちいかわぽけっと』は、4月10日より、公式グッズ第2弾を発売する。また、東京・仙台・大阪・福岡・名古屋の全国5箇所にて、ポップアップストアも開催する。本作は、イラストレーター・ナガノ氏がX(旧Twitter)に投稿している人気漫画作品「ちいかわ」を原作とし、『ちいかわたちといつでもどこでも一緒』をコンセプトに、「ちいかわ」の世界観を感じられる遊びを詰め合わせたスマートフォンゲームア