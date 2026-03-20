令和のシール交換は、子どもたちの間だけで流行っているものではありません。ついに、公式キャラクターまで参戦(笑)流行りのシール交換僕もはじめてみました〜〜☺️. 会長のぷくぷくしたシールがお気に入りです🐥皆さんはシール交換したことありますか〜❓👀 (@_torikizokuより引用)このほどシール交換デビューを果たしたのは、焼き鳥チェーン店『鳥貴族』の公式キャラクター「トリッキー」です。