º£Æü20Æü¤Ï¡Ö½ÕÊ¬¤ÎÆü¡×¤Ç¤¹¡£ÂÀÍÛ¤¬½ÕÊ¬ÅÀ¤òÄÌ²á¤·Ãë¤ÈÌë¤ÎÄ¹¤µ¤¬¤Û¤ÜÅù¤·¤¯¤Ê¤ëÆü¤Ç¤¹¡£µ¤¾Ý±ÒÀ±²èÁü¤Ç¤Ï¡¢ÃÏµå¾å¤ÎÃë¤ÈÌë¤Î¶­³¦Àþ(ÌÀ°Å¶­³¦Àþ)¤¬¡¢ËÌ¶Ë¤«¤éÆî¶Ë¤ò·ë¤Ö»Ò¸áÀþ(·ÐÀþ)¤È¤Û¤ÜÊ¿¹Ô¤Ê¿âÄ¾(ÆîËÌ)¤ÎÄ¾Àþ¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¸½¾Ý¤¬µ¯¤³¤ë¼ç¤ÊÍýÍ³¤Ï?3·î20Æü¡Ö½ÕÊ¬¤ÎÆü¡×¤òµ¤¾Ý±ÒÀ±¤Ç¼Â´¶¤·¤Æ¤ß¤Æº£Æü20Æü¤Ï¡Ö½ÕÊ¬¤ÎÆü¡×¤Ç¤¹¡£Ãë¤ÈÌë¤ÎÄ¹¤µ¤¬¤Û¤ÜÅù¤·¤¯¡¢½Õ¤ÎÈà´ß¤ÎÃæÆü¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤ò¶­¤ËÃë¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥È¥Ã¥×²è¤Ï¡¢º£Æü3