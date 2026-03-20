4月24日より、東京・池袋のサンシャインシティを皮切りに全国で開催する仮面ライダーアギト25周年記念「真アギト展」。3月20日には、主人公である仮面ライダーアギト/津上翔一役・賀集利樹がプロデュースする「AriGaTΩプロジェクト」の始動が発表された。本プロジェクトは、賀集利樹本人より「今年は25年応援してくれたファンの皆さんに＜ありがとう＞を伝える1年にしたい」というメッセージを受けたことをきっかけにスタートした