¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/03/20¡Û¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎNissy¡ÊÀ¾ÅçÎ´¹°¡Ë¤¬3·î19Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£»Å»ö¤ÇÃÏ¸µ¤ÎËÌ³¤Æ»¤ËË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎÅÍÜÃæ¤Î39ºÐ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¸½ºß¤Î»Ñ¸ø³«¢¡Nissy¡¢ÃÏ¸µ¡¦ËÌ³¤Æ»ËþµÊ4ÅÙÌÜ¤Î¹¢¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢¸½ºßÎÅÍÜÃæ¤ÎNissy¤Ï¡ÖºÇ¶á¤Ï¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡¢¥±¥¢¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¤·¤Æ¡¢¿©»ö¤âµ¤¤òÉÕ¤±¤Ê¤¬¤é¤â¤¿¤Þ¤Ë¿ÈÂÎ¤ò´Å¤ä¤«¤·¤¿¤ê¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤òÄø¤è¤¯ÊÝ¤Á¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤¬À¼ÂÓ²þ