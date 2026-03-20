¹âµ¡Ç½¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢¢¨3¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖCANADEL¡Ê¥«¥Ê¥Ç¥ë¡Ë¡×¤«¤é¡¢²Æ¤ÎÈ©Çº¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤¦¿ôÎÌ¸ÂÄê¢¨1¤Î¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¥¸¥§¥ë¡Ö¥«¥Ê¥Ç¥ë ¥×¥ì¥ß¥¢¥â¥¤¥¹¥È¥¯ー¥ë¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤Ò¤ó¤ä¤ê¿´ÃÏ¤è¤¤¥·¥ãー¥Ù¥Ã¥È¥¸¥§¥ë¤¬È©¤ò¥¯ー¥ë¤ËÀ°¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢´¥Áç¤ä»ç³°Àþ¤Ë¤è¤ë¥À¥áー¥¸¢¨1¤ò¥±¥¢¡£Ë»¤·¤¤ËèÆü¤Ç¤â1¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¥¹¥­¥ó¥±¥¢¤¬´°Î»¤¹¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£ºòÇ¯¤ÏÂç¹¥É¾¤Ç´°Çä¢¨2¤·¤¿¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¡¢º£Ç¯¤â¸ø¼°