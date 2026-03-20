20日未明、亀山市の新名神高速道路で車4台が絡む事故があり車両3台が燃えました。消防によりますと合わせて5人が死亡したということです。事故があったのは亀山市安坂山町の新名神高速道路下り線の野登トンネルです。消防によりますと20日午前2時20分頃、ネクスコ中日本から「2台の事故で渋滞しているところにトラックが突っ込み車両が燃えている」と119番通報がありました。この事故で普通乗用車2台とトラック1台が燃え、普通乗用