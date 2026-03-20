◆センバツ第２日▽１回戦滋賀学園―長崎西（２０日・甲子園）２１世紀枠の長崎西が４回まで毎回得点をマークし、近畿の強豪・滋賀学園とがっぷり四つの戦いを演じている。初回１死一塁から芦筭陽士（３年）がチーム７５年ぶりとなる聖地での中前安打を放ち、細波慶吾（３年）の連打で１死満塁とチャンスを広げ岡崎憲信（２年）が押し出しの四球を選び先制。１―２の２回には１死満塁から芦筭の左犠飛で同点。