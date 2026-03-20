Âà¿¦¶â¤Î¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤¹¤Ë¤Ï¡©Âà¿¦½êÆÀ¹µ½ü¤Ç¼ê¼è¤ê¤Ï¤É¤ì¤À¤±ÊÑ¤ï¤ë¡© Âà¿¦¶â¤Î¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤¹ ³ÛÌÌ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¼ê¼è¤ê³Û¤òÁý¤ä¤¹ °ì»þ¶â¤È¤·¤ÆÂà¿¦¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë¾ì¹ç¡¢¡ÖÂà¿¦½êÆÀ¹µ½ü¡×¤È¤¤¤¦Èó²ÝÀÇÏÈ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÀè½Ò¤·¤¿ÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÂà¿¦½êÆÀ¹µ½ü¤Ï¶ÐÂ³Ç¯¿ô¤¬Ä¹¤±¤ì¤ÐÄ¹¤¤¤Û¤É¹µ½ü³Û¤¬³ÈÂç¤µ¤ì¡¢¶ÐÂ³Ç¯¿ô¤¬1Ç¯Áý¤¨¤ë¤´¤È¤Ë70Ëü±ß¡¢¶ÐÂ³Ç¯¿ô¤¬20Ç¯°Ê²¼¤Î¾ì¹ç¤Ï40Ëü±ßÈó²ÝÀÇÏÈ¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¡£ Âà¿¦½êÆÀ¹µ½ü¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤È²ñ¼Ò¤«¤é