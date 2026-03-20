米国カリフォルニア州の中華料理店で、宣伝用ヒューマノイドロボットが制御不能に陥り、備品を破損するなどの騒動が起こった。17日（現地時間）、米マーキュリー・ニュースなどによると、カリフォルニアの中華料理店で挨拶やダンスパフォーマンスを行っていたロボットが誤作動を起こした映像が投稿された。Appcircleの創業者で有名インフルエンサーのタンス・イェエン氏は、自身のXにその動画を公開して500万回近い再生回数を記録