歌手ソン・シギョンが、見違えるほど変わったスリムなビジュアルでファンを驚かせた。19日、マガジン『Esquire（エスクァイア）』は公式チャンネルで6年ぶりにスチール写真撮影のカメラの前に立ったソン・シギョンの姿を公開した。「最も忙しい一年を予告したソン・シギョンの新たな出発点」という紹介とともに公開された写真の中で、ソン・シギョンは以前のふくよかな姿を完全に脱ぎ捨てた。最近、化粧品ブランドのモデルに抜擢さ