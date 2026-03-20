２０２５年１２月、リフォーム工事で休業していた那須塩原市の宿泊施設からエアコンや銅線などが盗まれ営業ができない状態となっています。 窃盗被害にあった後、設置した防犯カメラには、夕方から朝にかけて車がたびたび出入りする様子が映っていました。 窃盗事件があったのは那須塩原市高阿津の宿泊施設ヴィーナスコートです。 コテージのような独立した部屋が合わせて１７棟あり、リフォーム