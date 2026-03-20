“デューンズデイ”がやってくる。2026年12月18日、『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』と『デューン 砂の惑星PART3』がともに日米同時公開されるのだ。いずれもハリウッドを代表する豪華キャストが結集したファンタジー・アクション超大作であり、大ヒット間違いなしの2本である。 このまま『アベンジャーズ』と『デューン』は真っ向から激突するのか、それとも公開日の変更はありう