ライアン・ゴズリング主演の映画『プロジェクト・ヘイル・メアリー』では、『火星の人』アンディ・ウィアー著による人気SF小説を、『スパイダーマン：スパイダーバース』シリーズなどで知られるフィル・ロード＆クリストファー・ミラーが忠実に映像化を果たした。 滅亡の危機に瀕した地球の運命を託された中学の科学教師グレースが、宇宙の果てで同じ目的を持つ生命