©GettyImages郡上一揆を農民の視点と公事の視点で描く大変だ。どうやら私たちは、飯嶋和一が直木賞未受賞の世界線に生きているらしい。新作長篇『虚空蔵の峯』（小学館）が刊行された。飯嶋は寡作の部類に入る作家で、作品の間が数年開くことも珍しくない。半年前に鄭成功を主人公とする大部の歴史小説『南海王国記』（小学館）が出たばかりなのに新刊が出るのは異例のことなのである読まなくては、と思い立ったついで