¾Æ¤­¤¿¤Æ¥Áー¥º¥¿¥ë¥ÈÀìÌçÅ¹PABLO¡Ê¥Ñ¥Ö¥í¡Ë¤Î¥³¥é¥Ü¥®¥Õ¥È¥·¥êー¥º¡Ö¥¹¥¤ー¥Ä¥¢¥È¥ê¥¨¡×¤¬¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Ç¥êー¤è¤êÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Â£¤êÊª¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¾Æ¤­²Û»ÒµÍ¤á¹ç¤ï¤»¡£¥Áー¥º¤Î¥³¥¯¤È²Ì¼Â¤Î¤ä¤µ¤·¤¤»ÀÌ£¤ò³Ú¤·¤á¤ë¾åÉÊ¤Ê¥¹¥¤ー¥Ä¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á¯¤ä¤«¤Ê¥¤¥¨¥íー¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥®¥Õ¥È¤È¤·¤Æ´î¤Ð¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã