¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤ÎÅÐÈÄÃæ¤Ëµ¯¤­¤¿?ÄÁ¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°?¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂçÃ«¤¬¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç½éÅÐÈÄ¤·¤¿£±£¸Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£¹Æü¡Ë¡£¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥°¥ì¥ó¥Ç¡¼¥ë¤Ç¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ç£´²ó£±¡¿£³¤òÅê¤²¤ÆÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢»×¤ï¤ÌÈôÍèÊª¤Ç»î¹ç¤¬°ì»þÃæÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬Í·¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Ó¡¼¥Á¥Ü¡¼¥ë¤¬¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÆâ¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤³¤Î½èÍý¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Ãæ·ø¼éÈ÷¤Ë½¢¤¤