ドジャースで２年目のシーズンを迎える佐々木朗希投手（２４）にさらなる奮起が求められている。オープン戦に３試合登板した剛腕は計６回２／３で９四球を与え、防御率１３・５０の成績。決して見栄えは良くないが、ロバーツ監督は「オープン戦の結果だけで評価するわけではない」と開幕ローテーションに抜てきすることを明言した。これにより、２年連続で開幕投手に指名された山本、大谷による日本３選手のそろい踏みが確定。