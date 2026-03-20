フジテレビの動画配信サービス・FODは、2026年シーズンのモータースポーツ配信ラインナップを拡充し、『ENEOS スーパー耐久シリーズ 2026』『2026 KYOJO CUP』を開幕戦から全戦生配信する。すでに発表されているF1の全戦独占配信やSUPER FORMULAの全戦配信に加え、国内外の主要カテゴリーを横断する配信体制を構築し、“国内最大級のモータースポーツ配信プラットフォーム”を目指す。『ENEOS スーパー耐久シリーズ 2026』(上段)と