確率を使って説得力アップ！ 数字にだまされるな 確率には、あいまいなことをわかりやすくするという効果があります。たとえば、単に「雨の降る可能性が高いです」といわれるよりも「80％の確率で雨が降ります」といわれたほうが具体的で説得力があります。 次のうち、あなたはどちらの会社の飛行機に乗りますか？A 社：1,000 回に1回の割合で事故を起こす可能性のある飛行機B 社：99％安全な飛行機パッと見た感じだと、B社の