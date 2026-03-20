3月19日（木）に放送された『私が愛した地獄』では、ラブホテルに行って本音を話してもらう人気企画「本音はベッドの上で」を開催。そのなかでグラビアアイドルの郄峰じゅりが、驚きの“出会い方”を明かす場面があった。【写真】「比率が決められている」意外なルールに驚きの紅しょうが・稲田同番組は、ぺえ・RIHO（平成フラミンゴ）・稲田美紀（紅しょうが）の3人が、他人から見たら地獄でも本人にとっては“忘れられない