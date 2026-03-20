2027年国際園芸博覧会協会と2027年国際園芸博覧会マスターライセンスオフィスは3月18日より、2027年国際園芸博覧会の公式ライセンス商品として、大阪・関西万博公式キャラクター「ミャクミャク」と2027年国際園芸博覧会公式マスコットキャラクター「トゥンクトゥンク」のコラボレーション商品の新作および既存商品を、順次販売します。■新アイテムは実用アイテムやミニのぼりなど全6種新商品には、全6種の新アイテムが登場。春の