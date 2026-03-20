アダストリアが展開するLOWRYS FARM（ローリーズファーム）は3月20日、サンリオのキャラクター「ポムポムプリン」とのコラボレーションアイテムの販売を開始します。■ぬいぐるみキーホルダーやチャーム、巾着ポーチなどを展開同コラボでは、6種類で展開するぬいぐるみキーホルダーのほか、ビーズチャーム、巾着ポーチなどの全6型を展開します。「【ポムポムプリン】ヌイキーホルダー」（2,490円）は、シンプルなパターンのほか、