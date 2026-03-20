シント・トロイデンに所属するMF伊藤涼太郎とMF山本理仁に対し、ブンデスリーガのクラブなどが獲得へ関心を示しているようだ。19日、ベルギー紙『ニウスブラット（Nieuwsblad）』が伝えている。現在28歳の伊藤涼太郎は、2023年7月にアルビレックス新潟からベルギー1部（ジュピラー・プロ・リーグ）のシント・トロイデンに移籍。主に攻撃的ミッドフィールダーとして主力に定着し、加入3年目を迎える今シーズンは公式戦28試合に