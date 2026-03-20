ヨーロッパリーグ（EL）準々決勝の対戦カードが決定した。ELラウンド16のセカンドレグが19日に開催。鈴木唯人が所属するフライブルクと、伊東純也と横山歩夢が所属するゲンクの日本人対決が実現した一戦は、鈴木の1ゴール1アシストの活躍もあり、フライブルクが5−1で勝利を収め、2試合合計5−2と逆転突破を果たした。なお、フライブルクにとってはクラブ史上初の欧州大会でのベスト8入りとなった。そのほか、アストン・ヴィ