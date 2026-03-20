打っては3打数2安打米大リーグ・ブルージェイズの岡本和真内野手は19日（日本時間20日）、米フロリダで行われたヤンキースとのオープン戦に「7番・三塁」で先発出場した。3打数2安打で、11-0の勝利に貢献した。この試合では打棒だけでなく、守備でも好プレー。チーム公式Xも日本語で驚きを記していた。5回の守備、ヤンキース・デヨングの強烈な当たりが三塁線へ。滑り込みながら逆シングルで好捕すると、そのまま一塁へ送球。