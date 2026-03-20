今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された、可愛い猫のコンビ。どうやら、この猫ちゃんたちは、家の前の道を通る通行人たちから愛されている模様。投稿はXにて、33.9万回以上表示。3.4万件以上のいいねが寄せられていました。 【写真：窓の外を眺める2匹の猫→『1時間』も同じ状態で……ほっこりするエピソード】 通行人が手を振ってくれる 今回、Xに投稿したのは「レモンとソーダ」さん。登場したのは、猫の