164万回以上視聴され12.6万件の「いいね」を獲得しているのは、小さな女の子と猫が紡ぎ出す癒しの光景。ふたりの愛があふれる様子に、視聴者からは「なんて優しい娘ちゃんなの～」「なんて仲良しさんなのでしょう」と感動のコメントが届いています。 【動画：小さな女の子に『ぎゅっと抱きしめられる猫』→頬をすりすりされると…たまらなく可愛い『やり取りの様子』】 猫が大好きな娘さん Instagramアカウント「ほたる