英国のウィリアム皇太子は3月17日、ラジオ司会者グレッグ・ジェームズのチャリティー企画にサプライズで参加した。ジェームズは毎年恒例となっているBBCのチャリティーイベント「コミック・リリーフ」の募金のため、8日間で約1000キロを走破する挑戦中で、皇太子はドンカスター郊外から南ヨークシャーの田園地帯までタンデム自転車で並走した。 【写真】タンデム自転車に乗る