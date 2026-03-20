【専門家の目｜太田宏介】選外となった守田英正について言及日本サッカー協会（JFA）は3月19日、英国遠征に臨む日本代表（SAMURAI BLUE）メンバー26人を発表した。ポルトガル1部スポルティングMF守田英正が選外となったなか、日本代表DF太田宏介氏は「今が史上最高のポジション争いをしている」と言及している。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部）◇◇◇アジア最終予選では主力してチームを牽引し、W杯へ導いた