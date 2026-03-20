◆オープン戦ＤｅＮＡ―西武（２０日・ベルーナＤ）ＷＢＣに出場したＤｅＮＡ・牧秀悟内野手が２０日、１軍に合流した。開幕前オープン戦最後のカードでの合流となり、「開幕前の大事な３試合の前に合流できたことは良かったし、１か月それ以上空いているので、色んな選手やスタッフ、コーチとコミュニケーションを取っていまのチーム状況を把握したい」と心境を明かした。試合にも出場予定で、時差ぼけ調整と並行して、２７