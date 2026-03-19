とちぎテレビ ２０２６年１月、那須町の県道で酒を飲んで車を運転し単独事故を起こしたとして、酒気帯び運転の罪に問われた、元栃木県議会議員の男の裁判で、宇都宮地方裁判所大田原支部は１９日、「拘禁刑５カ月執行猶予２年」の判決を言い渡しました。 判決を受けたのは那須町寺子乙に住む元県議会議員の小林達也被告５８歳です。 判決によりますと、小林被告は２０２６年１月２４日午前３時ごろ、那須町の県道で酒気を