とちぎテレビ 栃木県内で３月１５日までの１週間に報告された感染症の状況が発表され、ひとつの定点医療機関当たりの感染者数は５週連続で減りました。県全体の平均で警報レベルが続いてます。 県内の定点医療機関で３月９日から１５日までの間に報告されたインフルエンザの感染者数は４６９人で、前の週から１６５人減りました。 ひとつの医療機関あたりでは１０．２０人で前の週の１３．４９人から３人ほど減りましたが