矢板市は、１９日、土に埋めるとたい肥になる携帯用トイレを開発した宇都宮市の企業と災害の際の連携協定を結びました。 矢板市と災害時の連携協定を結んだのは、仮設トイレや避難所での風呂の貸し出し事業などを手がける宇都宮市のキガです。 森島武芳市長と、森野剛専務取締役が協定書を取り交わしました。 協定は、災害が発生した際に、キガが開発した携帯用トイレ「コンポストイレ」の供給を矢板市が受けるものです。 「コ