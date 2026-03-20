栃木県議会の通常会議は１９日最終日を迎え、県の新年度の当初予算案など６２の議案を可決して閉会しました。 今回の通常会議ではおよそ９６０６億円に上る県の一般会計当初予算案や、４月からの施行を目指すカスタマーハラスメントの防止に関する条例案な６２の議案が可決されました。 福田富一知事はミラノ・コルティナ冬季パラリンピックのアイスホッケーで８位に入賞した宇都宮市出身の金子幹央選手に、知事特別