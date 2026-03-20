大規模な災害が発生したときに道の駅を使って互いに支援しあおうと県内１１の町が１９日、協定を結びました。 県内１１の町はこれまで東京ガスや足利銀行、旅行会社大手のＪＴＢと連携して「栃木県ゼロカーボン道の駅推進協議会」を作って脱炭素化や地域の活性化に取り組んできました。 今回の協定はこれまでの取り組みをさらに発展させ、道の駅やその他の町の施設を防災拠点として活用し、災害が起きた場合に町同士が協力